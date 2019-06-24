В Казахстане на территории воинской части прогремел взрыв

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Кадр из видео © Facebook / Бахытжан Копбаев

На территории воинской части в Туркестанской области Казахстана прогремел взрыв, после чего начался пожар. Инцидент произошёл в складском помещении. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыся Туркестанской области, — сообщил он.

Пожар спровоцировал разрывы нескольких снарядов. Добавим, что пострадавших и погибших нет. Однако из домов, расположенных возле воинской части, эвакуируют местных жителей.

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