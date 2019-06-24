Ещё одна фирма — отловщик косаток оштрафована в Приморье на 28,1 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО "Афалина" виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, находящихся в центре адаптации в бухте Средней в Приморье.

Как отмечается, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 28,1 миллиона рублей. Решение может быть обжаловано, поскольку ещё не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что суд назначил штрафы ещё трём фирмам — отловщикам косаток.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

20 июня первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска. Операция по выпуску всех животных будет завершена до октября.