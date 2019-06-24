Нидерландский фонд MH17 призвал не возвращать Россию в ПАСЕ

Решение представители фонда аргументируют тем, что российская сторона якобы недостаточно сотрудничает со следствием по делу о крушении малайзийского "боинга".

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в помощь родственникам жертв крушения в Донбассе лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, призвало не возвращать Россию в ПАСЕ. Представители фонда направили соответствующее письмо в ассамблею, сообщает издание Telegraaf.

В нём фонд выражает свою обеспокоенность перспективами возвращения России в ПАСЕ и просит выдвинуть ряд условий.

— Мы призываем вас, делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации, — приводит издание выдержки из письма главы фонда Пита Плоега.

Соответствующий призыв обусловлен тем, что, по словам представителей Stichting Vliegramp MH17, Россия якобы недостаточно сотрудничает со следствием по делу о крушении малайзийского "боинга". Как отметил руководитель фонда, ПАСЕ должна потребовать от российской стороны "безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17".

Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Страны СЕ выступают за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе трое россиян и один украинец. В Москве выводы назвали голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.