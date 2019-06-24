В "Роскачестве" рассказали, как не стать жертвой угонщиков

Владельцам стоит рассмотреть такие варианты, как спутниковая сигнализация, наклейки или замок на руль.

"Роскачество" рассказало, как уберечь машину от угона с бесключевым доступом. В первую очередь специалисты советуют нанести на автомобиль аэрографию или наклейки.

— Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу. Так вы гарантированно снизите привлекательность своего авто для воров — они не пойдут по сложному пути, — поясняют специалисты.

Далее они предлагают приобрести противоугонную метку или же запрограммировать ПИН-код на автомобиле, который знать будет только владелец. Без кода машина просто не заведётся.

Кроме того, советуют приобрести замок на руль или на коробку передач либо же установить спутниковую сигнализацию.

Также специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с "невидимой защитой": в труднодоступном месте в автомобиле спрятать GPS/GSM-маяк, который будет информировать о всех перемещениях машины.

При этом эксперты отмечают, что перед установкой средств защиты нужно проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не потерять гарантию на машину.