Утечка личных данных в России оказалась в три раза опаснее, чем в мире

В прошлом году к правонарушениям, нанёсшим ущерб гражданам и организациям, привело 23,7% утечки.

В 2018 году в России мошенники использовали утечку конфиденциальных данных почти в три раза чаще, чем в других государствах. Об этом со ссылкой на отчёт компании InfoWatch сообщает газета "Известия".

Так, в нашей стране в прошлом году к правонарушениям, нанёсшим ущерб гражданам и организациям, привело 23,7% утечки. При этом в мире лишь 8,5% утечки заканчивается кражами денег и иными правонарушениями.

Руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев выделил три основных вида мошенничества: получение кредитов по персональным данным третьих лиц, незаконный доступ к услугам и заказные сливы конфиденциальной информации.

Как отметили в компании, в России в 48,7% случаев конфиденциальные данные попали к мошенникам в виде бумажных документов. В мире этот показатель находится на уровне 30,6%. Ещё 28,2% случаев утечки произошли через сайты и облачные хранилища, через электронную почту — 5,1%. Кроме того, 12,8% утечки информации в России в 2018 году произошли через мессенджеры.

Ранее сообщалось, что злоумышленники освоили новый способ слива личных данных пользователей.