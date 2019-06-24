В Коми ищут женщину, которая передала Путину ту самую записку

Поиски ведёт уполномоченный по правам человека, выясняется, могла ли женщина ранее обращаться к омбудсмену.

Уполномоченный по правам человека в Коми ищет женщину, передавшую в 2010 году Владимиру Путину записку, которую потерял помощник российского лидера.

— Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, её ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, на сегодняшний день никто [женщину] не узнал, — рассказала Надежда Быковская РИА "Новости".

По её словам, в Совет матерей по защите прав заключённых эта женщина не приходила и к омбудсмену также не обращалась.

Напомним, 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. В ходе общения с россиянами он рассказал, что ему до сих пор стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины. По его словам, произошёл инцидент в 2000-х во время поездки в один из регионов. Позднее журналисты узнали содержание той записки: послание заключало просьбы о помощи осуждённому и вопрос о земле для многодетных.