Большой театр изменит механизм продажи билетов

Нововведение вступит в силу осенью. Предполагается, что это позволит увеличить число доступных билетов.

Государственный академический Большой театр России после рекомендаций Счётной палаты РФ изменит процедуру продажи билетов: бронирование ведомствами будет сокращено на 30%, из-за чего в свободной продаже появится больше билетов. Об этом сообщается на официальном сайте СП.

Изменения вступят в силу 1 сентября текущего года. Таким образом, с начала осени будет увеличено количество билетов, поступающих в первых день предварительной свободной продажи, на 100 штук — до 960 билетов.

По данным Счётной палаты, недостатки состояли в том, что более трети всех билетов, а это 328 штук, на лучшие места исторической сцены бронируют ведомства и министерства. Эти места впоследствии, как правило, выкупают перекупщики и перепродают в два или три раза дороже.

— Большой театр услышал, а самое главное, учёл наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан, — сказал аудитор Михаил Мень, подчеркнув, что в Счётной палате оценили оперативную реакцию руководства театра на замечания. — У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию.

Ранее Лайф писал, что Счётная палата выявила в прошлом году нарушения на сумму 772,7 миллиарда рублей.