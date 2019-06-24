Названы самые наркозависимые регионы России

"Трезвая Россия" назвала самые наркозависимые регионы России. Специалисты использовали данные Минздрава, МВД, Росстата и информацию о количестве погибших от передозировки запрещёнными веществами, передают "Известия".

В тройку лидеров антирейтинга вошли Московская и Челябинская области и Хакасия. Меж тем такие регионы, как Чечня, Ненецкий автономный округ и Архангельская область стали самыми свободными от наркотиков.

Эксперты "Трезвой России" решили создать такой рейтинг, чтобы предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья россиян от наркотической угрозы.