В Якутске мужчина открыл стрельбу в жилом доме

В ходе переговоров с правоохранителями он выкинул ружьё через балкон, после чего был задержан.

В Якутске мужчина начал стрелять из ружья, находясь в жилом доме. Сейчас он задержан, сообщает телеканал "Якутия-24" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД РФ.

Как уточняется, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в подъезде слышны выстрелы. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, двор был оцеплен.

По предварительным данным, подозреваемый стрелял по двери собственной квартиры.

— В ходе переговоров он выкинул ружьё через балкон. Оружие изъято. Стрелявший задержан, — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, пострадавших в результате стрельбы нет. По какой причине мужчина стал стрелять, не уточняется.