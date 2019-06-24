В Якутске мужчина открыл стрельбу в жилом доме

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В ходе переговоров с правоохранителями он выкинул ружьё через балкон, после чего был задержан.

В Якутске мужчина начал стрелять из ружья, находясь в жилом доме. Сейчас он задержан, сообщает телеканал "Якутия-24" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД РФ.

Как уточняется, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в подъезде слышны выстрелы. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, двор был оцеплен.

По предварительным данным, подозреваемый стрелял по двери собственной квартиры.

В ходе переговоров он выкинул ружьё через балкон. Оружие изъято. Стрелявший задержан, — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, пострадавших в результате стрельбы нет. По какой причине мужчина стал стрелять, не уточняется.

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