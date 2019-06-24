Разработчик винтовки "Точность" создаёт новое снайперское оружие

Компания поставляет снайперские винтовки для ФСО, в прошлом году была отгружена партия в Росгвардию, недавно пришёл запрос на снайперские винтовки от Министерства внутренних дел.

Разработчик знаменитой высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 начал опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора компании "Промтехнология" Владимира Злобина.

— У нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно, — сказал Злобин.

Он напомнил, что компания поставляет снайперские винтовки для ФСО, в прошлом году была отгружена партия в Росгвардию, недавно пришёл запрос на снайперские винтовки от Министерства внутренних дел — они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000.

— Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым, — подчеркнул гендиректор.

ORSIS Т-5000 — высокоточная магазинная снайперская винтовка с продольно скользящим затвором. Выпускается компанией "Промтехнология".