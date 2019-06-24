В Госдуме опровергли информацию о сокращении числа бюджетных мест в вузах

В нижней палате парламента отмечают изменение демографической ситуации и рост количества выпускников школ.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов опроверг информацию о сокращении бюджетных мест в вузах России на 17% к 2024 году.

— На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на десять тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, — написал в "Фейсбуке" председатель Комитета по образованию и науке ГД РФ.

Никонов отметил изменение демографической ситуации, пояснив, что количество выпускников школ начало расти. По его словам, из-за этого в формуле необходимо увеличить число с 800.

— России нужно больше образованных людей, а не меньше, — резюмировал глава думского комитета.

Как ранее писал Лайф, газета "Известия", ссылаясь на доклад правительства, сообщила о сокращении количества бюджетных мест в высших учебных заведениях.