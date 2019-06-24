В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина началась внеплановая проверка боеготовности. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

— Сегодня [24 июня. — Прим. Лайфа] в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа, — заявил он.

Кроме того, по словам министра, с 6:00 (мск) в высшую степень боеготовности приводятся часть войск Южного и Восточного округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке были частично привлечены соединения центрального подчинения.

Шойгу подчеркнул, что данные меры были предприняты с целью выявления способностей Вооружённых сил обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется террористическая угроза. Ко всему прочему, в ходе проверки оценят уровень подготовки войск ЦВО к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Центр-2019" .