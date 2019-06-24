Около десяти человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана

При взрыве на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана пострадало около десяти человек. Об этом сообщает портал otyrar.kz cо ссылкой на главного врача больницы скорой медпомощи Шымкента Абылая Донбая.

Он пояснил, что состояние трёх человек оценивается как тяжёлое.

— Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших, — сообщил журналистам Донбай.

Напомним, на территории воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв, после чего начался пожар. Возгорание спровоцировало разрыв нескольких снарядов. Очевидцы сняли на видео момент взрыва.