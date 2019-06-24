В России усилили контроль за качеством алкоголя из Грузии

В 2017 году в лабораториях Роспотребнадзора были введены высокотехнологичные методы контроля.

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, которая производится в Грузии и поставляется в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

По данным специалистов, с 2014 по 2018 год количество грузинского алкоголя, который не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза. В прошлом году ведомство выявило 203 тысячи литров подобной продукции. Все партии не были допущены к ввозу на территорию РФ.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для российских туристов, находящихся в Грузии. За несколько дней по этому телефону обратилось более 700 человек.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечение безопасности россиян.