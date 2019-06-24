Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что покидает пост председателя Демократической партии страны. Он отметил, что не отказывается от депутатского мандата.

— Я сегодня подал в отставку с должности председателя партии и предложил коллегам как можно скорее организовать съезд партии, чтобы выбрать новое руководство и утвердить новую политическую программу, — написал политик в "Фейсбуке".

Плахотнюк выразил надежду на то, что сторонникам партии не придётся сталкиваться с давлением со стороны других сил.

Он подчеркнул, что мандат депутата нужен ему не из-за неприкосновенности или чего-то ещё.

— Это мандат, который дают люди, и любое решение по этой теме должно быть принято мной вместе с ними, это мандат, который принадлежит гражданам страны, — отметил олигарх.

Ранее Лайф сообщал, что Плахотнюк покинул Молдавию. При этом в пресс-службе Демпартии страны уточнили, что бизнесмен "уехал из страны на несколько дней к своей семье".

Напомним, в 2017 году CКР заочно предъявил Плахотнюку обвинение в убийствах. В феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы РФ свыше 37 миллиардов рублей. Организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.