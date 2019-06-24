Говяжьи сардельки оказались немного свиными

Больше половины образцов данного вида колбасных изделий не прошли лабораторное тестирование.

Специалисты "Росконтроля" провели экспертизу и выяснили, из чего сделаны говяжьи сардельки, представленные на российском рынке, и какие из них содержат ДНК свиньи. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Эксперты изучили в лаборатории сардельки торговых марок "ВкусВилл", "Рублёвский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд", "Снежана". При этом все образцы (кроме марки "ВкусВилл") попали в чёрный список.

Лучшую оценку получили сардельки "ВкусВилл", несмотря на то что именно в них была обнаружена ДНК свиньи. Между тем в составе "говяжьих" изделий не указаны компоненты из свинины. Однако всем остальным требованиям продукт отвечает.

Впрочем, ДНК свиньи обнаружена также во всех остальных изученных "говяжьих" сардельках (за исключением изделий марки "Царицыно"). Тем не менее в них, а также в образцах бренда "Дым Дымыч / Сохраняя традиции" эксперты обнаружили ДНК птицы.

При гистологическом анализе сарделек "Рублёвские" выявлены в составе частицы повторно использованных варёных колбасных изделий, стабилизаторы каррагинан и камедь рожкового дерева. Кроме того, при производстве изделий был использован кукурузный крахмал вместо картофельного, из чего следует, что информация об ингредиентах продукта недостоверна.

Марки "Великолукский мясокомбинат" и "Царицыно" также предоставляют покупателям ложную информацию о наименовании и составе производимых ими "говяжьих" сарделек. Сардельки "Дым Дымыч / Сохраняя традиции" при этом содержат не указанные в составе компоненты — пшеничную клетчатку и шкурку птицы, а изделия бренда "Мясницкий ряд" — свиную шкурку.

А образец, выпускаемый под брендом "Снежана", не соответствует указанной в маркировке категории А и содержит животный (коллагеновый) белок, также не указанный в составе.

Ранее Росстат сообщал, что за последние десять лет цена на сардельки и другие колбасные изделия выросла на 200%.