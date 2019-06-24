Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил своего заместителя

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис после прямой линии президента РФ Владимира Путина уволил своего заместителя Инну Погребняк. Это произошло после того, как россияне пожаловались лидеру страны на низкие зарплаты врачей в регионе. Об увольнении сообщил сам Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве.

— По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Даже экспресс-проверка, проведённая нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума, — заявил Чибис.

Кроме того, есть и другие проблемы в местном здравоохранении: соотношение окладов и дополнительных надбавок, вопрос обеспечения лекарствами и недостаточные меры по снижению смертности от инфаркта.

Напомним, что 20 июня прошла 17-я по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов.