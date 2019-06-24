Умер рэпер Порока Ронин

Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили его друзья, которые заглянули в квартиру через открытое на первом этаже окно.

Рэпер из Омска Никита Демидов, больше известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-чате, который создали его родственники и друзья в память о молодом человеке.

Отмечается, что 18 июня Демидов перестал выходить на связь. Его друзья начали поиски, но они не принесли никаких результатов. 20 июня было подано заявление в полицию.

— После мы направились ещё раз к нему домой. Так как он проживал на первом этаже и в комнате было открыто окно, нам удалось заглянуть внутрь. Мы обнаружили его лежащим на кровати, на наши крики он не реагировал, — говорится в сообщении.

На место позднее приехали полицейские и скорая. Причина смерти — острая сердечная недостаточность, вызванная врождённым пороком сердца. Прощание и кремация состоится сегодня, 24 июня.