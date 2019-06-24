Власти Грузии решили удовлетворить требования протестующих

Власти Грузии решили удовлетворить часть требований протестующих и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Об этом заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

При этом, по конституции страны, в 2020 году в стране должны были состояться выборы в парламент по смешанной системе. Она предполагает, что 77 из 150 депутатов выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. При пропорциональной же голосование проходит по партийным спискам, а каждая партия получает число мест пропорциональное набранному проценту голосов.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции.

Помимо антироссийских лозунгов митингующие озвучили ряд требований: отставка спикера парламента и главы МВД, освобождение задержанных активистов, проведение выборов по пропорциональной системе.