"Женщин бери!" В Казахстане военные сняли на видео эвакуацию под звуки взрывов

Они останавливали проезжающие мимо машины и сажали в них людей, а сами бежали по дороге, покидая город.

В Сети появилась запись, на которой видно, как военные покидают территорию части в Туркестанской области Казахстана, где прогремел взрыв и начался пожар.

— Женщин бери! Голову пригни, голову! — кричит мужчина, который ведёт съёмку.

Затем военные останавливают проезжающие мимо машины и сажают в них людей.

— Пошли бегом! Ложись! Ложись! — орёт военный под звуки разрывающихся боеприпасов.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь.

По данным местных властей, в результате взрывов пострадало 16 человек, часть из них находится в тяжёлом состоянии.