"Женщин бери!" В Казахстане военные сняли на видео эвакуацию под звуки взрывов

В Сети появилась запись, на которой видно, как военные покидают территорию части в Туркестанской области Казахстана, где прогремел взрыв и начался пожар.
— Женщин бери! Голову пригни, голову! — кричит мужчина, который ведёт съёмку.
Затем военные останавливают проезжающие мимо машины и сажают в них людей.
— Пошли бегом! Ложись! Ложись! — орёт военный под звуки разрывающихся боеприпасов.
Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь.
По данным местных властей, в результате взрывов пострадало 16 человек, часть из них находится в тяжёлом состоянии.
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