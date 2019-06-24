Двух российских моряков задержали в Южной Корее за кражу техники и продуктов

В Пусане задержали двух россиян. Их подозревают в краже техники и продуктов на сумму в 2,4 тысячи долларов. По данным агентства Yonhap, граждане РФ — моряки с судна, зашедшего в порт Пусан.

В полиции насчитали четыре кражи, которые якобы совершили россияне. По данным правоохранительных органов, мужчины проникли в незапертый торговый центр и украли телевизор и электронику. Сумма ущерба составила 2,3 тысячи долларов. Затем они пробрались в мясную лавку, откуда вынесли продуктов на 90 долларов.

Россиян задержали по записям с камер видеонаблюдения. Моряки свою вину полностью отрицают.