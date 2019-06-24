Слепаков объяснил хейтерам шутку про зарплаты врачей: Это называется сарказм

Юморист Семён Слепаков объяснил хейтерам шутку о врачах на дорогих машинах, после которой на него обрушилась волна критики.

— Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьёзно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится, — написал комик в посте в "Инстаграме".

Слепаков отметил, что у большинства медиков "с юмором всё в порядке".

Шоумен также добавил, что знакомые с его творчеством люди примерно представляют его мнение касательно вопросов социальной политики.

Как ранее писал Лайф, пользователи Instagram забросали Слепакова негативными комментариями после того, как он пошутил над зарплатами врачей. Комик опубликовал фотографию, на которой стоит в форме врача на фоне люксовой иномарки. Снимок он подписал фразой: "А говорят, у нас врачам мало платят".