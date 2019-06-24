Билл Гейтс назвал свою главную ошибку

Именно она позволила сохранить Microsoft "очень сильной компанией", но не позволила ей стать "ведущей".

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает своей самой главной ошибкой в карьере то, что позволил корпорации Google приобрести и развивать операционную систему Android. Об этом он рассказал в интервью компании Fox Business.

— Самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android, — рассказал Гейтс.

Гейтс добавил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft "стать победителем и получить всё". По его словам, неспособность создать её лишила компанию $400 млрд.

Тем не менее бизнесмен считает Microsoft "очень сильной компанией", но если бы не ошибка, то она была бы ещё "ведущей".

Ранее сообщалось, что Microsoft впервые за 25 лет может добавить новую кнопку на клавиатуру.