В Татарстане мужчина насмерть забил топором многодетную мать

И подозреваемый, и жертва ранее были судимы по статье 228 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств.

В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве многодетной матери. И обвиняемый, и потерпевшая ранее были судимы за оборот наркотиков. Об этом сообщает УМВД по Республике Татарстан.

По данным полиции, в понедельник, 24 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. 44-летний мужчина утром того же дня нанёс 40-летней женщине несколько ударов обухом топора. В результате побоев она скончалась.

Погибшая была матерью пятерых детей, четверо из которых ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотических средств, вышла на свободу летом прошлого года.

Что касается подозреваемого, то он был ранее знаком с погибшей. Он также привлекался к уголовной ответственности по той же статье — 228 УК РФ.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Детали инцидента устанавливаются.

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