Песков заявил, что угроза получить в Грузии "по зубам" не гипотетическая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза для россиян в Грузии является не гипотетической, а реальной, и привёл в качестве примера инцидент с журналистами ВГТРК.

— Какая же она (угроза. — Прим. Лайфа) гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько гипотетически там по зубам получить! Она не гипотетическая, она физическая! — отметил Песков.

Также представитель Кремля констатировал, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается изнутри.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" лидер РФ Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.