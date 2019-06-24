Сотрудникам ряда банков запретили фотографировать экраны компьютеров

На основе персональных данных клиентов могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимают деньги со счетов.

Некоторые крупные банки ввели для сотрудников запреты на фотографирование экранов рабочих компьютеров на камеры личных мобильных телефонов. Ограничения стали прописывать во внутренних документах, сообщает РБК.

— Естественно, все проинформированы, что это (фотографировать экраны мониторов. — Прим. Лайфа) делать нельзя, и мы на это очень негативно реагируем, — рассказал председатель правления банка "Юникредит" Михаил Алексеев.

Как отмечается, подобный запрет для своих сотрудников также ввёл банк "ФК Открытие". Сотрудникам банка нельзя вести фото- и видеосъёмку экранов мониторов, служебных документов, данных клиентов, презентаций. Также им запрещено записывать служебные переговоры на личную аппаратуру.

Директор департамента информационной безопасности "ФК Открытие" Владимир Журавлёв пояснил, что на основе фотографий персональных данных клиентов могут быть изготовлены поддельные документы. По ним мошенники смогут снять денежные средства со счёта клиента.

Ранее стало известно, что в России утечка личных данных оказалась в три раза опаснее, чем в мире.