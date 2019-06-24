Песков не связывает проверку алкоголя из Грузии с ситуацией в стране

Представитель Кремля отметил, что Роспотребнадзор выполняет свои функции, а именно проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об усилении контроля за качеством алкоголя из Грузии не связано с мерами, принятыми Москвой для безопасности россиян в связи с ситуацией в республике.

— Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан, — рассказал Песков.

По его словам, Роспотребнадзор выполняет свои функции, а именно проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции. Представитель Кремля отметил, что то же самое делают во многих странах с российскими товарами.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, которая производится в Грузии и поставляется в РФ.

Напомним, что 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечение безопасности россиян.