В Москве украли коробку с волосами стоимостью почти полмиллиона

К моменту задержания сотрудниками уголовного розыска мужчина уже успел продать похищенное.

Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл у москвички коробку с волосами и продал её содержимое за 450 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что разместила объявление о продаже волос по Интернету, после чего с ней связался потенциальный покупатель и договорился о встрече. Злоумышленник пришёл к девушке в квартиру и, угрожая ей, забрал коробку с волосами.

Подозреваемого нашли в Воронежской области. Им оказался не раз судимый 31-летний мужчина. По информации МВД, задержанный уже успел продать похищенные волосы за 450 тысяч рублей, "вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению".

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В данный момент злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.