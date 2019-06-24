В мурманском морге перепутали три тела, ошибку заметили только после похорон

Родственникам буквально по приметам пришлось доказывать, что перед ними тело другого человека.

Сотрудники патологоанатомического отделения больницы в Мурманской области перепутали тела трёх умерших, когда выдавали их родственникам. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя региональной областной прокуратуры Анжелику Черногубову.

К проверке по жалобам родственников подключилось региональное управление Следственного комитета России.

В свою очередь, как сообщает издание "Хибининформбюро", на телах усопших перепутали бирки. Двоих из них уже похоронили, ошибку заметили родственники третьей женщины. То, что сотрудники морга перепутали тела женщин, также подтвердилось после вскрытия могил.

— Я захожу, смотрю и отвечаю: "Это не моя мама! Эта бабушка лет на двадцать старше неё, моей маме всего 66 лет!" Папа ещё сказал: "Я что, свою жену не узнаю?" Доказывали по приметам, что это не она, — рассказывает дочь одной из умерших.

Ранее сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух.