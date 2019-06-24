Главу российского представительства Chanel обокрали на 2 млн с помощью Apple Pay

В центре Москвы неизвестный украл у генерального директора российского представительства компании Chanel Жака Мари Даниэля Шенена телефон марки Apple, после чего списал деньги с банковских карт мужчины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Как уточняется, кража телефона произошла 22 июня недалеко от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

— Затем через приложение Apple Pay злоумышленник списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей, — рассказал агентству собеседник.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по факту случившегося начата доследственная проверка.

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