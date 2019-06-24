Песков анонсировал "чрезвычайно насыщенный" рабочий график Путина на G20

У президента РФ Владимира Путина будет "чрезвычайно насыщенный" рабочий график на саммите G20 в Осаке, который пройдёт 28–29 июня. При этом он всё ещё верстается, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Поездка будет чрезвычайно насыщенная, пятница и суббота будут чрезвычайно насыщены и многосторонними, и двусторонними встречами, — отметил представитель Кремля.

Песков не исключил, что на обратном пути из Японии Владимир Путин может совершить остановку. При этом он не стал конкретизировать где именно.

Ранее представитель Кремля отмечал, что российский лидер на саммите G20 собирается побеседовать со своими коллегами на тему урегулирования международных кризисов.