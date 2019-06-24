К акции протеста в Грузии присоединились автомобилисты — видео

Автомобилисты Грузии присоединились к акции протеста в стране. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места демонстрации.

В 14:00 по местному времени водители начали беспрерывно сигналить и проезжать по улицам города с флагами страны, ЕС и США.

Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков.

В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Грузии царит русофобская истерия. Он также отметил, что угроза получить в республике "по зубам" не гипотетическая.