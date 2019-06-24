Mazda отзывает более 900 автомобилей в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило об отзыве 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5 с дизельными двигателями. В машинах, проданных c апреля 2013 года по август 2018 года, могут быть проблемы с заслонкой впускного клапана.

Из-за скопившегося нагара заслонка может застревать в закрытом положении, что приведёт к некорректному измерению программным обеспечением угла её положения и появлению ошибки неисправности. В худшем случае может произойти остановка двигателя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно. Проверить, попадает ли ваша машина под отзыв, можно здесь.

Ранее Лайф сообщал об отзыве более полутора тысяч автомобилей Mazda 3 в России из-за возможных проблем со стеклоочистителем ветрового стекла.