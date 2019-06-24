Пушков высмеял Климкина за конфуз с визитом Зеленского на G20

Сенатор Алексей Пушков высмеял ситуацию с неприглашением президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Осаке, хотя глава МИД Незалежной Павел Климкин чуть ли не анонсировал возможность переговоров между Владимиром Путиным и его украинским коллегой.

— Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали, — написал Пушков в своём твиттере.

Он добавил, что Украина не имеет никакого отношения к G20, хотя постоянно пытается "выйти на ринг" не в своей весовой категории.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о намерении Владимира Зеленского полететь на саммит G20 в Японию. По словам министра, лидер Незалежной планирует провести ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом сегодня в МИД Японии заявили, что Зеленского нет в списке приглашённых на саммит "Большой двадцатки".