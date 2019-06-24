Прямую линию с Путиным по ТВ посмотрело 5,3 млн россиян

Семнадцатую по счёту прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посмотрело более 5,3 миллиона жителей страны. Об этом со ссылкой на исследование Mediascope сообщает РИА "Новости".

Согласно статистике, программу посмотрело пять миллионов 336 тысяч 368 человек в России, то есть 7,6% населения страны возрастом старше четырёх лет. Это суммарные данные аудитории телеканалов, которые транслировали прямую линию — Первого канала, "России 1", "России 24", НТВ, "Мир".

Напомним, прямая линия — 2019 длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на более чем 80 вопросов. Всего поступило порядка двух миллионов обращений граждан.