Водитель выжил после падения со 100-метрового обрыва в Сочи

В результате аварии из видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы, отмечают в МЧС России.

Спасатели подняли из 100-метрового обрыва водителя после дорожно-транспортного происшествия в Сочи. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Как отмечается, мужчина не справился с управлением на горной дороге Дагомыс — Солохаул и вылетел с трассы в глубокий обрыв. Из-за темноты невозможно было увидеть, где находится автомобиль и сколько в нём людей.

— В результате аварии из видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы, — отметили в ведомстве.

33-летнего сочинца передали врачам скорой помощи.

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