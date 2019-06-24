Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на антироссийские санкции. Продэмбарго будет действовать до 31 декабря следующего года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

— Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, — говорится в указе президента.

Этим же указом правительству поручено обеспечить реализацию продления продовольственного эмбарго и при необходимости внести предложения насчёт изменения срока действия ответных мер.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ о запрете импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В списке запретов — мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.