Житель Забайкалья до смерти избил пасынка за отказ учиться читать

Он трижды поднял ребёнка над головой и бросил на пол. В результате мальчик скончался от полученных травм.

Житель города Балея Забайкальского края, будучи пьяным, до смерти избил пятилетнего сына подруги, отказавшегося учиться читать. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве малолетнего, истязании сожительницы и совершении трёх краж, сообщает краевое СУ СК РФ.

По версии следствия, убийство было совершено 6 сентября 2018 года, когда мама мальчика ушла из дома.

— Обвиняемый, выпив бутылку водки, решил научить малолетнего пасынка читать, а когда ребёнок отказался учиться, злоумышленник не менее четырёх раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам, — сказано в сообщении ведомства.

После обвиняемый трижды поднял ребёнка над головой и бросил на пол. В результате мальчик скончался от полученных травм.

Когда мама ребёнка вернулась домой, мужчина не дал ей вызвать врачей и полицейских.

Также было установлено, что в 2017 и 2018 годах он истязал свою сожительницу, систематически избивая руками, ремнём, сапогами по голове и телу. Кроме того, мужчина совершил три квартирные кражи, общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Ранее обвиняемого пять раз привлекали к уголовной ответственности. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что житель Забайкалья убил пятилетнего сына любовницы из-за зажигалки.