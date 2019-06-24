Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%

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Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — 54 миллиарда долларов, отмечает глава государства.

Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — 54 миллиарда долларов.

Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, — сказал глава государства.

Выступая на совещании, российский лидер заявил, что ключевой задачей является совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества.

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