Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%

Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
По его словам, совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — 54 миллиарда долларов.
— Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, — сказал глава государства.
Выступая на совещании, российский лидер заявил, что ключевой задачей является совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества.
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