В Новосибирске подросток полез на дерево за кошкой, а спасать пришлось их обоих

Двойная спасательная операция развернулась на высоте четвёртого этажа и собрала немало очевидцев.

В Новосибирске спасатели помогли 17-летнему школьнику, который залез на дерево, чтобы снять кошку, но не смог спуститься сам. Как стало известно Лайфу, отважный подросток быстро забрался на высоту четвёртого этажа, однако под ним обломилось несколько тонких веток — единственные "пути отступления". Оставалось лишь ждать помощи взрослых, параллельно успокаивая белую кошечку, которая уже долгое время провела на высоте и жалобно мяукала.

Прибывшим на вызов спасателям пришлось устанавливать трёхколенную лестницу на крышу оперативного автомобиля — только так её высоты хватило для того, чтобы достать их юного "коллегу".

— Пока двое спасателей удерживали лестницу, ещё один поднялся к молодому человеку, помог ему поставить ноги на лестницу и, страхуя его снизу, помог спуститься вниз. После чего подобная процедура была проделана уже за животным, — рассказали Лайфу представители новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы.

Затем и сама кошка была аккуратно снята с дерева и передана хозяйке. В результате инцидента никто не пострадал.

А ранее Лайф рассказывал, как в Москве пожарные откачали котёнка, едва не погибшего в огне. Хвостатому дали кислород из маски и провели непрямой массаж сердца, а после — до прибытия ветеринарной службы — котёнка поливали водой, что в результате спасло ему жизнь.