Число раненных при взрыве в воинской части Казахстана превысило 30 человек

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Кадр видео TENGRI TV

Количество раненных при взрыве в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана возросло до 31 человека. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

На сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются, — написал он в своём фейсбуке.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь. Ранее говорилось о 16 пострадавших.

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