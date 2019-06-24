Число раненных при взрыве в воинской части Казахстана превысило 30 человек

Количество раненных при взрыве в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана возросло до 31 человека. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

— На сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются, — написал он в своём фейсбуке.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь. Ранее говорилось о 16 пострадавших.