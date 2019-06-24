Путин рассказал о новой стратегии военно-технического сотрудничества

Новые факторы, которые осложняют работу с партнёрами по военно-техническому сотрудничеству, в том числе недобросовестные методы политического шантажа и санкций, требуют учёта и адекватного реагирования. Поэтому был подготовлен проект новой стратегии ВТС с иностранными государствами, рассказал президент РФ Владимир Путин.

— Нужно сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений, — заявил глава государства в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

По словам Путина, новая стратегия предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера.

Также российский лидер уточнил, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%. Президент России отметил, что страна уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.