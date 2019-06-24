"Новая церковь" Украины лишила Филарета канонических прав

Кроме того, церковная структура подчинила себе все парафии (районы) и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении раскольника.

Так называемая Православная церковь Украины — новая структура Незалежной — лишила патриарха УПЦ КП Филарета канонических прав, но оставила в составе епископата. Об этом по итогам синода сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря).

— Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почётный патриарх Филарет остаётся в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, — проинформировал он.

Кроме того, "новая церковь" Украины подчинила себе все парафии и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении раскольника Филарета.

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Внутри неё сейчас не всё гладко: так, например, Филарет отказался подписать устав "новой церкви" и выполнять условия томоса об автокефалии. Также он обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой защитить от церковной структуры.