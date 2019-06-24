Васильева рассказала, что молодые учителя боятся идти на работу в школу

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу. Всё дело в отсутствии практики, пояснила она в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

— Только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчётности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу, — сказала Васильева.

Она добавила, что у студентов мало опыта, ведь только 50 часов из курса обучения — это практика, всё остальное — теория. По словам Васильевой, сложившаяся ситуация недопустима.

Как уже сообщал Лайф, ранее сотрудники Высшей школы экономики выяснили, в каких сферах российские студенты надеются найти работу.