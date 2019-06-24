В Красногорске пьяный мужчина нанёс полицейскому три удара головой – видео

Страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, отметили в СКР.

Правоохранители задержали мужчину, который в подмосковном Красногорске напал на сотрудника полиции и нанёс ему как минимум три удара головой в область лица. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошёл 22 июня текущего года. Тогда в полицию поступило сообщение, что на проезжей части одного из домов группа молодых людей нарушает общественный порядок. На место выехал автомобиль патрульно-постовой службы. Стражи порядка потребовали предоставить документы.

— Один из присутствующих не отреагировал на требование стражей порядка и нанёс полицейскому не менее трёх ударов головой в область лица, причинив ему при этом телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга, — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, допросили, предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.