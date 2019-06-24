В Германии два истребителя столкнулись в небе

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Фото © Twitter / Spiegel Online

Два истребителя Eurofighter потерпели крушение после столкновения в Германии. Инцидент произошёл на озере Флеезензее в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время выполнения учебного полёта, сообщает Spiegel.

По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. В настоящее время их ищут спасатели.

Причины столкновения истребителей уточняются.

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