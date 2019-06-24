В Германии два истребителя столкнулись в небе

Два истребителя Eurofighter потерпели крушение после столкновения в Германии. Инцидент произошёл на озере Флеезензее в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время выполнения учебного полёта, сообщает Spiegel.

По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. В настоящее время их ищут спасатели.

#Breaking: Just in - Video of after the crash at the northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany, when Two Eurofighter jets have crashed into each other. pic.twitter.com/Ch7oSH7686 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 24 июня 2019 г.

Причины столкновения истребителей уточняются.