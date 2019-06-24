В МВД отвергли планы разрешить инспекторам ГИБДД наказывать водителей без суда

В МВД РФ отреагировали на сообщения СМИ о планах разрешить инспекторам ГИБДД наказывать водителей без суда, а заодно отказаться от административного ареста. В ведомстве добавили, что в прессе исказили смысл предложенных для обсуждения докладов и осветили всё фрагментарно.

— Распространённые в средствах массовой информации предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел РФ, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в МВД предложили разрешить инспекторам без суда ограничивать действие водительских удостоверений и отмечалось, что стоит отказаться от практики назначения административных арестов, поскольку в стране не хватает мест для содержания нарушителей.