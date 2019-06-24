Друзья убитой вместе с детьми россиянки рассказали о её жизни в США

Одноклассники убитой в Нью-Йорке уроженки России Аллы Аушевой рассказали, что женщина была очень добрым человеком и не жаловалась на жизнь в Соединённых Штатах.

— Я был у неё дома. Там хорошо — уютный дом, она была всем довольна, замечательные дети у неё родились впоследствии. Я был знаком с её мужем… Хорошая семья, ей всё нравилось, каких-то жалоб не было, — рассказал телеканалу "360" одноклассник Аушевой Александр Никулин.

По словам одноклассницы убитой Тамары Жалий, в школе Аушева хорошо училась и была старостой класса.

Как сообщал Лайф, тела уроженки России Аллы Аушевой и двух её детей были найдены утром 22 июня в доме на Статен-Айленде. По данным CBS New York, обвинения в убийстве предъявлены 36-летнему отцу детей Шейну Уолкеру, мужчина арестован.

Алла Аушева переехала в США в 2011 году после выигрыша грин-карты. В 2012 году в День независимости она приняла присягу гражданина Соединённых Штатов на церемонии натурализации, которая прошла в Белом доме в присутствии Барака Обамы. Аушева служила в инженерном батальоне Национальной гвардии США.