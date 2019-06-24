В Грузии полицейских отстранили от службы за превышение силы при разгоне митинга

10 грузинских полицейских отстранили от службы за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси. Эту меру ввела генеральная инспекция МВД республики, сообщил исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.
— В рамках дела на данном этапе десяти правоохранителям, которые участвовали в разгоне акции, уже приостановлены служебные полномочия, — пояснил Челидзе.
Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Ранения получили более 200 человек.
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