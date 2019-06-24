Гурцкая извинилась перед россиянами за "гостеприимство" Грузии

Певица считает, что грузинам недопустимо забывать о том, что статус гостя всегда высок и почётен.

Певица и председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая извинилась перед российскими туристами за "гостеприимство" Грузии и протесты в её родной стране. Об этом сообщает НСН.

По словам артистки, гостеприимство является одной из основных традиций грузинского народа, а статус гостя всегда высок и почётен.

—И странно, что есть люди, забывшие об этом. Такое просто недопустимо, — рассказывает Гурцкая.

Она призналась, что сама родилась в семье беженцев и после некоторых трудных жизненных испытаний смогла найти поддержку именно в России. В то же время певица выразила уверенность, что политики не смогут разделить два братских народа.

Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков.

В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Грузии царит истерия. Он также отметил, что угроза получить в республике "по зубам" не гипотетическая.